2018-10-27T04:09:30+03:00
В мире

В Мексике толпа линчевала водителя, въехавшего в паломников

В результате наезда пострадали 32 человека, в том числе 14 детей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В результате наезда автомобиля на толпу пострадали более 30 человекВ результате наезда автомобиля на толпу пострадали более 30 человекФото: REUTERS
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В ночь на пятницу, 26 октября, в центральном мексиканском штате Мехико автомобиль на высокой скорости врезался в большую группу паломников, идущих по дороге. В результате наезда пострадали 32 человека, в том числе 14 детей, а водитель был убит разъяренной толпой прямо на месте происшествия, сообщает газета Excelsior.

По данным полиции, водитель превысил допустимую скорость и, не заметив в темноте людей, протаранил процессию верующих, направлявшихся в местную церковь в муниципалитете Чалько.

После наезда рассерженные очевидцы вытащили сидевшего за рулем мужчину и принялись его бить, от полученных травм виновник ДТП скончался на месте.

Мексиканские правоохранительных органов проводят расследование произошедшего. Пострадавших доставили в ближайшие больницы.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, как индейцы племени Шипибо-Конибо в Перу расправились с туристом из Канады, заподозрив его в убийстве своей старейшей шаманки.

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