Пожар в московской детской Морозовской больнице потушили за 20 минут

27 Окт. 05:24 2018-10-27T05:32:02+03:00

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Меньше 20 минут понадобилось столичным пожарным, чтобы полностью справиться с возгоранием, вспыхнувшим в ночь на субботу, 27 октября, в Морозовской детской городской клинической больнице, которая расположена в Замоскворечье.

Как сообщает пресс-служба московского главка МЧС, сообщение о пожаре по адресу: ЦАО, 4-й Добрынинский переулок, 1/9 корпус 1А, поступило на пульт дежурного в 03:11, уже через несколько минут пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. Выяснилось, что в одном из кабинетов горят личные вещи. В 3:30 огонь был полностью потушен. Площадь возгорания составила три квадратных метра.

«Эвакуация не проводилась. Сведений о пострадавших не поступило», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сайт kp.ru писал о другом пожаре в Москве: накануне вечером огонь вспыхнул в бизнес-центре, расположенном на улице Бутлерова. До приезда пожарных из здания самостоятельно вышли около 50 человек, еще десять были спасены огнеборцами во время тушения.