2018-10-27T07:46:42+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 27 октября 2018 года: в столице пройдет дождь

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 27 октября 2018 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве ожидается дождьВ Москве ожидается дождьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Погода в Москве на 27 октября 2018 года будет облачной и пасмурной. В эту субботу в столице пройдет небольшой дождь, а столбики термометров днем опустятся до 5..7 градусов.

Ветер южного направления разовьет скорость в 5-10 метров в секунду с отдельными порывами в 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, передает официальный сайт Гидрометцентра России.

Что касается ночи с субботу на воскресенье, то температура воздуха в это время суток упадет на несколько градусов, но не достигнет нулевой отметки. Также будет наблюдаться сильный ветер и осадки.

В последний выходной день погода будет оставаться пасмурной и холодной, но на небе появятся просветы, а дождь станет не таким интенсивным. С начала же следующей недели синоптики обещают снег.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее специалисты прогнозировали выпадение мокрого снега с дождем и в минувшую пятницу.

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