2018-10-26T07:47:22+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 26 октября 2018 года: ожидается снег с дождем

Синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Москве на 26 октября 2018 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве облачно с прояснениямиВ Москве облачно с прояснениямиФото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в Москве на 26 октября 2018 года будет облачной с некоторыми прояснениями. Местами по городе возможны небольшие осадки, в частности, снег с дождем.

Температура воздуха в последний рабочий день недели будет держаться в пределах 3..5 градусов. Ветер западного направления разовьет скорость в районе 5-10 метров в секунду.

В ночь на субботу, 27 октября, также ожидаются небольшие осадки. Местами возможна гололедица. Столбики термометров при этом будут держаться возле нулевой отметки.

Атмосферное давление, по данным Гидрометцентра России, все еще несколько понижено - 736 миллиметров ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в минувший четверг в столице был побит новый рекорд. В ночь на 25 октября атмосферное давление опустилось до 725,7 мм ртутного столба. Такой показатель последний раз фиксировался в далеком 1989 году.

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