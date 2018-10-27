Аналитики Welt отметили "парадоксальный" рост российской экономики

27 Окт. 10:09 2018-10-27T10:09:55+03:00

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Аналитики немецкого издания Welt отметили "парадоксальность" происходящего в мире - несмотря на различные западные санкции, введенные в отношении России, экономическая ситуация этой страны продолжает стремительно улучшаться.

Так, в третьем квартале этого года профицит текущего счета платежного баланса РФ составил 26,4 млрд долларов, что соответствует 6,5% ВВП. А ведь это абсолютный рекорд! Более того, к концу 2018-го Центральный Банк России ожидает достижение профицита в размере 98 млрд долларов.

"[Эти данные] вряд ли пришлись по вкусу тем, кто надеялся различными экономическими санкциями произвести быстрый и исключительно негативный экономический эффект", — говорится в статье.

Автор материала отмечает, что, по крайней мере в краткосрочной перспективе, всё происходит совсем не так как задумывали европейцы. В настоящий момент экономика России и ее государственный бюджет находятся в лучшем состоянии, чем было прежде.

Эксперты считают, что причиной этого является рост цен на нефть, изменение динамики курса рубля, а также завершение больших инвестиционных проектов, в частности, строительства Крымского моста.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в аналитическом агентстве Moody's также отметили улучшение экономической ситуации в России. В компании заявили, что за последние четыре года в Москве научились справляться с санкциями, и теперь их госфинансы находятся в выгодной позиции.