2018-10-27T12:39:08+03:00
Спорт

Зе Луиш признался, что после перехода в "Спартак" плакал почти каждый день

Адаптация кабо-вердианского футболиста в России проходила очень медленно, но сделала его только сильнее
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Игрок "Спартака" Зе ЛуишИгрок "Спартака" Зе ЛуишФото: REUTERS
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Кабо-вердианский футболист Зе Луиш рассказал, что в первый год после перехода в московский ФК "Спартак" плакал почти каждый день, поскольку не мог приспособиться к жизни в России. Спортсмен признался, что сложнее всего ему было привыкнуть к русскому языку, нашей культуре и холоду.

"Это был шок. Ещё эти безумные пробки, и практически никто не говорил по-английски. Через несколько дней уже хотел уехать. Тем не менее позже решил, что нужно остаться, выдержать холод", — вспоминает Зе Луиш.

Это сейчас 27-летний нападающий понимает, что все те сложности помогли ему стать жестче и сильнее в психологическом плане, однако тогда (в 2015-2016 годах) было "очень тяжело".

"Плакал почти каждый день. Постоянно спрашивал себя, что я здесь делаю. Теперь не плачу. Всё выплакал за тот год. Решаю проблемы без паники", - цитирует O Jogo спортсмена.

Зе Луиш рассказал, что начал чувствовать себя гораздо комфортнее в нашей стране после того, как стал понимать русский язык. Правда добавил, что "говорить на нём почти невозможно".

Напомним, что игрок сборной Кабо-Верде по футболу Зе Луиш перешел в московский "Спартак" летом 2015 года из "Браги". С тех самых пор он провел за новую команду 87 матчей и забил в общей сложности 29 мячей.

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