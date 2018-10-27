В Стамбуле состоялись переговоры глав оборонных и дипломатических ведомств России и Турции

27 Окт. 14:45 2018-10-27T14:45:58+03:00

По данным источников, стороны обменялись мнениями по ситуации в сирийской провинции Идлиб и арабской республике в целом

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В Стамбуле прошла встреча министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.

Как сообщает агентство Anadolu со ссылкой на собственные источники, стороны обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб и арабской республике в целом.

Еще ранее в Стамбуле состоялась встреча российского и турецкого министров обороны Сергея Шойгу и Хулуси Акара.

Как сообщал сайт «КП», в субботу президент РФ Владимир Путин прибыл в Стамбул для участия в четырехстороннем саммите по Сирии с лидерами Турции, Франции и Германии. В Кремле уточнили, что участники встречи обменяются мнениями по продвижению процесса политического урегулирования в арабской республике, возвращению беженцев и дальнейшему укреплению безопасности и стабильности в стране.

Ожидается, что в консультациях примет участие спецпредставитель генсека ООН Стаффан де Мистура. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, основная цель саммита – «сверка часов» и поиск общих подходов по сирийской проблематике.