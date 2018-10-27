Черногория выдала России бывшего главу федерации баскетбола, обвиняемого в мошенничестве

27 Окт. 15:02 2018-10-27T15:03:09+03:00

Объявленного в международный розыск по линии Интерпола Дмитрия Домани уже доставили в Москву, сообщили в МВД РФ

Изменить размер текста: A A

Черногория выдала России скрывавшегося от следствия бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола Дмитрия Домани. Последнего обвиняют в мошенничестве и ранее объявили в международный розыск по линии Интерпола.

«Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Черногории доставлен Дмитрий Домани 1974 года рождения, который обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц)», - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, возглавляя федерацию баскетбола, Домани использовал служебное положение, чтобы заключать фиктивные сделки с подконтрольными ему предприятиями, в результате чего федерации был нанесен значительный материальный ущерб.

Пытаясь скрыться от правосудия, Домани покинул территорию РФ. В 2016 году против него были выдвинуты обвинения в мошенничестве, после чего экс-директора федерации объявили в международный розыск по линии Интерпола.

В марте 2018 года Домани задержали черногорские правоохранители. В субботу, 27 октября, он был доставлен в Россию.