2018-04-04T07:21:23+03:00
Общество

Бывшего исполнительного директора РФБ Дмитрия Домани задержали в Черногории

Домани подозревают в хищении 44 миллионов из бюджета Российской федерации баскетбола
Юлия ДИВЕЕВА
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Дмитрий Домани. Фото: ИТАР-ТАСС/Антон НоводережкинДмитрий Домани. Фото: ИТАР-ТАСС/Антон Новодережкин
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Правоохранительные органы Черногории сообщили о задержании бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани, обвиняемого в мошенничестве.

Россиянина задержали в городе Херцег-Нови, а затем доставили в Высший суд Подгорицы. Домани подозревают в хищениях из бюджета РФБ на 44 миллиона рублей. Он основал несколько подставных компаний, с которыми заключал фиктивные контракты, используя свою должность .

Как сообщил портал Nezavisne.com, в ближайшее время будет решаться вопрос о выдаче его российским властям.

Напомним, "комсомольская правда" писала, что в октябре прошлого года в Москве состоялся суд над экс-главой РФС Юлией Аникеевой. Ее признали виновной в мошенничестве. В день вынесения вердикта она сбежала из страны. Суд постановил, что Аникеева должа отсидеть 4,5 года. Ее объявили в международный розыск.

В качестве подельников по ее делу проходил и Домани, а также главбух Михаил Кочарян и бизнесвумен Елена Силина.

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