2018-10-27T15:25:14+03:00
Политика

В Совфеде дополнили слова МИД о подготовке США к войне: "Мы не будем шутить"

Российские власти уверены - выход американцев из ДРСМД говорит об их намерении вступить в вооруженный конфликт
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц КлинцевичПервый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц КлинцевичФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал слова замглавы департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями РФ Андрея Белоусова о том, что США готовятся к войне.

По словам сенатора, в Москве уже давно в курсе милитаристских планов Вашингтоне, частью которых является и выход страны из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

"Американцы прекращают договор, создают военные базы, широко анонсируют концепцию молниеносного глобального удара — это первейшие признаки того, что они готовятся к войне", - сказал Клинцевич.

В качестве подтверждения агрессивного поведения США он также напомнил о крылатых ракетах двойного назначения в установках МК-41, размещенных на территории бывших военных баз Варшавского договора и СССР, и развертывании противоракетного комплекса в Румынии.

"Мы знаем их планы, мы говорим, что это контрпродуктивно. И мы не будем шутить с точки зрения обеспечения своей безопасности. Мы будем использовать весь наш военный потенциал с учетом возможностей", - цитирует ФАН сенатора.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Белоусов заявил, что Россия уже готовится к войне и защите своих граждан, а вот Соединенные Штаты именно "готовят" войну.

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