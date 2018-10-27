Путин провел встречу с Меркель на полях саммита по Сирии в Стамбуле

27 Окт. 16:50 2018-10-27T16:50:49+03:00

В субботу в Турции началась четырехсторонняя встреча по политическому урегулированию в САР

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Президент РФ Владимир Путин провел двустороннюю встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита по Сирии в Стамбуле. Беседа состоялась во дворце Вахдеттин – анатолийской резиденции турецкого лидера и доме приемов государственных гостей.

Там же в субботу проходят переговоры на высшем уровне между Турцией, Россией, Германией и Францией, посвященные политическому урегулированию в Сирии. На повестке дня - проблема возвращения беженцев и дальнейшие шаги по обеспечению безопасности и стабильности в арабской республике.

Ранее, перед тем как отправиться в Стамбул, Путин провел двусторонние телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В Кремле отмечают, что несмотря на разногласия по украинскому сюжету, контакты между Москвой и Берлином остаются активными. В мае этого года канцлер ФРГ приезжала на переговоры с российским лидером в Сочи, а в августе по приглашению Меркель Путин посетил с рабочим визитом Германию.