27 Окт. 20:10 2018-10-27T20:11:08+03:00

Товарооборот между Россией и Германией вырос на четверть с начала 2018 года Фото: REUTERS

В Кремле отметили развитие экономических и культурно-гуманитарных отношений между Москвой и Берлином

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Товарооборот между Россией и Германией вырос с начала 2018 года на $7,5 млрд или 24% в годовом выражении, составив $38 млрд. Об этом говорится в материалах, подготовленных к визиту президента РФ Владимира Путина на саммит в Стамбул, в котором также принимает участие канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«При этом российский экспорт в Германию увеличился на 35% до $22,1 млрд, а импорт вырос на 12% до $16,9 млрд», - уточнили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что по итогам 2017 года товарооборот между странами увеличился на 22,8% и составил $50 млрд. Суммарный накопленный объем немецких инвестиций в России составляет $18 млрд, а российских в Германии – $8,1 млрд.

Также в Москве отмечают развитие культурно-гуманитарных отношений с Берлином.

«Идет согласование проведения в Германии в 2019 году масштабной культурной акции «Русские сезоны», - говорится в докладе. Кроме того, по инициативе немецкой стороны идет подготовка к проведению в 2018-2020 годах российско-германского Года научно-образовательных партнерств.

В субботу в Стамбуле проходит саммит России, Турции, Германии и Франции по сирийскому урегулированию. На полях мероприятия Владимир Путин провел с Ангелой Меркель двустороннюю встречу.