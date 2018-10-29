В Италии появился памятник Максиму Горькому

СЕГОДНЯ 00:30 2018-10-29T00:47:22+03:00

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В субботу, 27 октября, в итальянском городе Сорренто состоялась торжественная церемония открытия памятника «буревестнику революции» Максиму Горькому.

Установку памятника на площади Победы приурочили к 150-летию великого русского писателя, который прожил в Сорренто девять лет, с 1924 по 1933 год, сообщает мэрия города на своей странице в Twitter. Именно там он написал повесть «Дело Артамоновых» и эпопею «Жизнь Клима Самгина».

Автор монумента – российский скульптор Александр Рукавишников, он изобразил бюст Максима Горького на полуразрушенной античной колонне. Его как будто несут над городом две чайки. Но многие считают, что это буревестники.

Бюст писателя, по задумке автора, несут две чайки, но многие видят в них буревестников. Фото: Twitter

По случаю открытия памятника городские власти провели фестиваль «Возвращение в Сорренто: Максиму Горькому 150 лет».

К слову, в день рождения писателя литературовед Лидия Спиридонова рассказала сайту kp.ru, популярен ли Горький на Западе и что его творчество может дать современной России.

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