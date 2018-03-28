Литературовед: "У Горького руки в крови?! Да он защищал всех оппозиционеров!"

СЕГОДНЯ 17:32 2018-03-28T18:01:41+03:00

Эксперт рассказала "Комсомолке", популярен ли Горький на Западе и что может дать современной России

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Испонилось 150 лет со дня рождения великого «пролетарского писателя», основоположника метода социалистического реализма в искусстве Максима Горького. В советское время с ним переписывались почти все мировые лидеры. Сам он написал 20 тысяч писем крупным писателям, общественным деятелям и политикам. Ромен Ролан назвал его «аркой между прошлым и будущим, между Западом и Востоком». Однако сегодня о писателе вспоминают в основном лишь в идеологическом контексте.

О том, популярен ли Горький на Западе и что может дать современной России, «КП» рассказала Лидия Спиридонова, зав. Отделом изучения и издания творчества А.М. Горького Института мировой литературы РАН.

– Горького сегодня недолюбливают, потому что считают «певцом марксизма»?

– Возможно. Однако утверждать, что Горький вырос на идеях марксизма – большое заблуждение.

Когда он жил в Казани, то действительно познакомился с этим учением, посещая кружки самообразования. Там студенты рассказали ему о философии Леопарди – это итальянский классик, отец пессимизма. Горькому тогда был 21 год. Когда уже в советское время Алексея Максимовича спрашивали, что повлияло на его становление как человека и писателя, он не говорил про марксизм, а вспоминал о философии пессимизма, согласно которой мир наполнен злом.

Максим Горький в 1917 годуФото: фотохроника ТАСС.

– Поэтому пессимизмом проникнуты многие его стихи?

– Да, он писал такие полудетские стишки: «Не везет тебе, Алеша! Не везет, хоть тресни!» или: «В лоне церкви много всякого зверья, Почему же оказался лишним я?»

Многие стихи и свою поэму он потом уничтожил. Осталась лишь одна строчка: «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться».

Познакомившись с идеями пессимизма, поэзией Леопарди, он понял, что может изменить мир к лучшему. Итальянского классика Горький любил всю жизнь.

– В советские годы всемирная популярность писателя была огромной, а сейчас к нему есть интерес на Западе?

– Да, и немалый. В Институт мировой литературы имени Горького на конференцию, посвященную 150-летию со дня рождения писателя, приехали ученые из 14 стран: США, Франции, Италии, Японии, Китая и многих других.

Только что в Париже поставили пьесу «На дне» - новое прочтение. В итальянском Сорренто на прошлой неделе открыли памятник Горькому. На Капри давно есть улица, названная именем писателя.

После перестройки у нас его «топтали», а за рубежом заново переводили, например, во Франции более 10 лет назад вышел новый перевод «Исповеди», написали прекрасное предисловие. Горького изучали и изучают за границей, ставили и ставят его пьесы.

Горький со своими внучками

Словом, на Западе есть интерес и уважение к великому русскому писателю, а у нас – нет, у нас – неуважение. Мы с трудом добились, чтобы вернули памятник писателю в Москве у Белорусского вокзала, но никакого торжественного открытия не было. Если столетие со дня рождения отмечали в Большом театре, то сейчас только два МХАТа посвящают вечер писателю. Весь юбилей Министерство культуры перенесло в Нижней Новгород, московским чиновником Горький не нужен. Зато в Париже российские чиновники уже сейчас справляют юбилей Солженицына, который будет только в декабре. В ЮНЕСКО продвигают год Солженицына, а не Горького.

– Травить Горького начал Солженицын?

– Да, известна фраза Александра Исаевича: «Сталин зря убивал Горького, он воспел бы и 37-й год». Солженицын соврал дважды. Сталин не убивал Горького. И Алексей Максимович не воспел бы 37-й, он защищал всех оппозиционеров и пока был жив, ни одного не расстреляли. Каменева, например, три раза исключали из партии и три раза восстанавливали по ходатайству писателя.

Сталин не убивал Горького. И Алексей Максимович не воспел бы 37-й

Тем не менее, многие телеведущие сегодня «кричат» с экрана телевизора: «У Горького руки по локоть в крови!» Поэтому студенты не хотят его изучать. А изучать есть что: издано только 25 томов художественных произведений. Но мы не знаем его публицистики и писем – это половина Горького.

– Некоторые произведения Горького «выбросили» из школьной программы. На ваш взгляд, какие книжки Алексея Максимовича дети должны обязательно прочитать?

– Думаю, что Горького надо начинать читать еще с детского сада, например у него есть прекрасная сказка «Воробьишка».

В школьную программу я бы включила «По Руси», «Дело Артамоновых» (очень актуально сегодня, ведь все хотят стать бизнесменами), «Трилогию» - произведение о том, как выжить в трудных условиях и стать, как сейчас говорят, «селфмейдменом». Горький как раз такой: с двумя классами церковно-приходской школы в 20 лет он еще писал с ошибками, а в 30 стал всемирно известным писателем.

Ну и, конечно, я бы добавила в школьную программу «Песню о Соколе».

– Она как раз помогла бы усилить идею патриотизма …

– Да, Пастернак не зря называл Горького «океаническим человеком». Горький крупен своим сердцем и патриотизмом. Чтобы воспитать патриотизм, нужно читать Горького. Он показал всему миру Россию, все типы характера от босяков до революционеров, от купцов до вождей. Он показал отрицательные и положительные стороны России. Горький выделил главные качества национального характера: «Безумству храбрых поем мы славу!»