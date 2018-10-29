2018-10-29T07:03:19+03:00
Москва

Погода в Москве на 29 октября 2018 года: воздух в столице остынет до 0 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 29 октября 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
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В понедельник, 29 октября, в Москве пройдет снег с дождемВ понедельник, 29 октября, в Москве пройдет снег с дождемФото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 29 октября 2018 года. Как утверждают специалисты, в начале этой недели в столице будет так же по-осеннему прохладно, как и в минувшие выходные.

Так, в понедельник столбики термометров не поднимутся выше 0…+2 градусов. Причем в мегаполисе будет облачно, однако временами все же и возможны прояснения. Кроме того, в городе пройдет небольшой, а местами умеренный, снег с дождем. При этом метеорологи предупреждают, что в некоторых районах может быть гололедица. Ветер же будет дуть восточный и северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, но его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

А в ночь на вторник, 30 октября, вновь прогнозируются заморозки: температура воздуха в Москве опустится до -4…-2 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Однако в темное время суток обойдется без осадков.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, этой осенью москвичи могли наслаждаться теплой и солнечной погодой дольше, чем обычно. В сентябре и октябре был установлен целый ряд температурных рекордов. Например, 18 октября столбики термометров в столице поднялись до отметки в +18,1 градуса, побив рекорд 1967 года. Однако в конце концов осень взяла свое: циклон из Северной Атлантики принес в мегаполис настоящую осеннюю погоду - серое небо и дожди.

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