В Москве температура воздуха обновила исторический максимум 1967 года
В четверг, 18 октября, температура воздуха в Москве обновила исторический максимум 1967 года на эту дату. Днем столбики термометров в столице поднялись до отметки плюс 18,4 градуса. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Сегодня в два часа дня столбик термометра в Москве поднялся до 18,4 градуса выше нуля. Таким образом, был побит рекорд 1967 года", - сказала Паршина.
Она отметила, что 18 октября 1967 года температура воздуха составила 17,5 градуса выше нуля. По словам специалиста, воздух в четверг еще продолжит нагреваться.
"Четверг станет одним из самых теплых дней этого октября. Ранее такая высокая температура была зафиксирована в минувший вторник, тогда максимальная температура днем достигла отметки в 18,4 градуса", - добавила заведующая лабораторией Гидрометцентра, передает ТАСС.
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