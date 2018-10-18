В Москве температура воздуха обновила исторический максимум 1967 года

18 Окт. 17:33 2018-10-18T17:33:36+03:00

В Москве побит температурный рекорд более чем 50-летней давности Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

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В четверг, 18 октября, температура воздуха в Москве обновила исторический максимум 1967 года на эту дату. Днем столбики термометров в столице поднялись до отметки плюс 18,4 градуса. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

"Сегодня в два часа дня столбик термометра в Москве поднялся до 18,4 градуса выше нуля. Таким образом, был побит рекорд 1967 года", - сказала Паршина.

Она отметила, что 18 октября 1967 года температура воздуха составила 17,5 градуса выше нуля. По словам специалиста, воздух в четверг еще продолжит нагреваться.

"Четверг станет одним из самых теплых дней этого октября. Ранее такая высокая температура была зафиксирована в минувший вторник, тогда максимальная температура днем достигла отметки в 18,4 градуса", - добавила заведующая лабораторией Гидрометцентра, передает ТАСС.