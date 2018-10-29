2018-10-29T10:50:13+03:00
Происшествия

Потерпевший крушение индонезийский боинг имел неисправность при прошлом полете

Погрешность была выявлена после предыдущего полета из Денпасара в Ценкаренг (Джакарта)
Сакина НУРИЕВА
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Самолет Lion Air, который потерпел крушение в Индонезии, имел техническую проблему во время предыдущего полета. Об этом сообщило американское издание Reuters со ссылкой на исполнительного директора авиакомпании Эдварда Сираита.

Указывается, что погрешность была решена в соответствии с процедурой. О неисправности стало известно после предыдущего полета самолета из Денпасара в Ценкаренг (Джакарта).

Тем не менее, источник не указал характер технической проблемы.

Он сообщил, что компания Lion Air использует в работе 11 самолетов такой же модели - Boeing 737 Max 8, и на других не было обнаружено подобной технической неисправности. Представитель индонезийской авиакомпании также добавил, что остальная часть флота останется в эксплуатации.

Напомним, в понедельник, 29 октября в Индонезии разбился пассажирский самолет авиакомпании Lion Air. На борту лайнера было 189 человек, среди них не оказалось российских граждан.

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