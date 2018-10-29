Матвиенко: Власти РФ сделают все возможное, чтобы в стране не было антисемитизма

29 Окт. 11:20 2018-10-29T11:20:51+03:00

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что власти РФ сделают все возможное, чтобы в стране не было антисемитизма и ксенофобии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Совфеда заверила, что в России уровень нетерпимости значительно ниже, чем в Европе

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что власти РФ сделают все возможное, чтобы в стране не было антисемитизма и ксенофобии. Об этом политик сообщила в ходе выступления на второй московской международной конференции по противодействию антисемитизму, расизму и ксенофобии "Защитим будущее".

При этом представитель парламента отметила, что гражданское общество также примет участие в борьбе против антисемитизма.

Матвиенко отметила, что "безопасности в мире не стало больше".

"Свободу рук получают радикальные элементы, экстремистские группировки, носители антисемитизма, расизма, ксенофобии, других проявлений нетерпимости, поднимают голову неонацисты", - высказалась политик.

Спикер Совета Федерации выразила обеспокоенность присутствием эти "нетерпимости" до сих пор встречаются в Европе и других странах, "позиционирующих себя в качестве эталона цивилизованности, демократии, соблюдения прав и свобод человека".

"К счастью, это не относится к современной России", - продолжила Матвиенко, указав на отчеты об уровне антисемитизма в РФ за 2017 год и первое полугодие 2018 года. Согласно документам, в нашей стране не было зафиксировано случаев нападения или актов вандализма, произошедших на почве антисемитизма.

Политик уверена, что этого удалось "добиться благодаря последовательной политике российского государства, принятию и применению законов, направленных против любых проявлений экстремизма, разжигания социальной, национальной, конфессиональной вражды".

В завершении спикер Парламента подчеркнула, что дух законодательства РФ ориентирован на консолидацию многонационального народа страны.

Ранее Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, когда будет принят закон о декриминализации статьи 282.