Первые комплексы «Авангард» встанут на боевое дежурство в конце 2019 года

29 Окт. 11:33 2018-10-29T11:34:26+03:00

При этом к 2027 году планируется развертывание двух полков с гиперзвуковыми боевыми блоками

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В понедельник, 29 октября, появилась информация о том, что первый полк, вооруженный комплексом «Авангард» - межконтинентальными баллистическими ракетами с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком, заступит на боевое дежурство до конца 2019 года.

Причем, как уточнил журналистам источник в российском оборонно-промышленном комплексе, ожидается, что первоначально в составе полка будет два комплекса, но в последующем их количество должно увеличиться до шести. «Директивный срок постановки головного полка на боевое дежурство - конец 2019 года», - сказал собеседник ТАСС.

Кроме того, по словам источника, действующая государственная программа вооружения предусматривает развертывание до 2027 года двух ракетных полков с комплексами «Авангард».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин, выступая 1 марта этого года с ежегодным посланием Федеральному собранию, объявил о том, что ракетный комплекс «Авангард» запущен в серийное производство.