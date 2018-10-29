2018-10-29T11:52:29+03:00
Политика

Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с авиакатастрофой

В результате крушения Boeing авиакомпании Lion Air погибли 189 человек
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета авиакомпании Lion Air, который в понедельник, 29 октября, потерпел крушение у побережья индонезийского острова Ява.

При этом глава нашего государства пожелал родственникам жертв авиакатастрофы мужества и стойкости. «В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и желают им мужества и стойкости в столь тяжелый час», – говорится в направленной индонезийскому лидеру Джоко Видодо телеграмме, текст которой приводит сайт Кремля.

Кстати, как стало известно, в районе ЧП уже нашли топливный бак разбившегося лайнера. Причем, по словам представителя агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии, емкость оказалась взорванной. «Топливный бак был обнаружен разбитым и взорванным, он протекает», - заявил источник РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник утром, 29 октября, стало известно, что потерпел крушение Boeing 737-800 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты в Панкалпинанг. Воздушное судно пропало с экранов радаров через 13 минут после вылета. Как выяснилось, лайнер упал в море в районе западного побережья острова Ява. По данным авиаперевозчика, на борту разбившегося самолета находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа.

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