Президент Индонезии поручил расследовать причины крушения Boeing 737

29 Окт. 12:33 2018-10-29T12:33:11+03:00

По словам главы островного государства, приоритетное внимание также будет уделено поисково-спасательной операции

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Президент Индонезии Джоко Видодо, выступая в понедельник, 29 октября, на пресс-конференции на острове Бали, заявил, что уже распорядился провести всестороннее расследование причин крушения пассажирского Boeing 737 авиакомпании Lion Air.

«Сразу же после получения информации о крушении было отдано распоряжение установить все причины случившегося», - приводит слова индонезийского лидера новостной портал Detik.

При этом, по словам главы островного государства, приоритетное внимание также будет уделено поисково-спасательной операции. Видодо заверил, что в настоящее время делается все возможное, чтобы найти жертв авиакатастрофы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник утром, 29 октября, стало известно, что потерпел крушение Boeing 737-800 бюджетной авиакомпании Lion Air, который выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг. Лайнер упал в море в районе западного побережья острова Ява. По данным авиаперевозчика, на борту разбившегося самолета находились 181 пассажир и восемь членов экипажа.