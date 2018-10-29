2018-10-29T13:22:12+03:00
Общество

В России стали больше экономить на одежде и отдыхе

За шесть лет вдвое сократилось число тех, кто себе ни в чем не отказывает
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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За шесть лет в России вдвое сократилось число тех, кто себе ни в чем не отказываетЗа шесть лет в России вдвое сократилось число тех, кто себе ни в чем не отказываетФото: Алексей БУЛАТОВ
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За четыре последних года выросло количество россиян, которые экономят на одежде и отдыхе. Несколько лет назад 17% россиян не могли себе позволить покупку дорогих вещей и билетов на отдых за рубежом. Сейчас это количество выросло до 25% населения страны.

За последние шесть лет почти вдвое сократилось число тех, кто себе ни в чем не отказывает- с 15 до 8%.

Реже всего покупками товаров первой необходимости и еды не ограничивают себя молодые люди в возрасте 18-24 лет и 25-34 лет (12 и 18% соответственно). А 41% жителей России старше 60 лет, наоборот, предпочитают ограничивать себя в покупках.

Однако 33% опрашиваемых до 24 лет отказываются от покупок одежды или трат на развлечения. Россияне возрастом от 60 лет (16% опрашиваемых) сообщили, что не так часто прибегают к такому способу экономии, сообщает исследовательский холдинг «Ромир».

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что объем «свободных денег» россиян в августе текущего года сократился на 13% по сравнению с июлем по итогам исследования «Ромир».

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