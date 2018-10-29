2018-10-29T13:54:50+03:00
Политика

Владимир Путин поздравил Жаира Болсонару с победой на выборах

Президент России заявил, что надеется на наращивание сотрудничества между странами
Александр ДЖУМАЕВ
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Жаир БолсонаруЖаир БолсонаруФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин направил Жаиру Болсонару, одержавшему верх во втором туре президентских выборов в Бразилии, поздравления по случаю избрания на пост президента страны. Владимир Путин также выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений и наращивании сотрудничества между двумя странами.

«Президент России выразил уверенность в дальнейшем наращивании всего комплекса российско-бразильских связей, а также конструктивного взаимодействия в рамках Организации Объединенных Наций, «Группы двадцати», БРИКС и других многосторонних структур в интересах народов России и Бразилии», – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля. В письме был высоко оценен «весьма значительный опыт взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, накопленный двумя странами в рамках отношений стратегического партнерства».

Второй тур президентских выборов в Бразилии прошел 28 октября. Жаир Болсонару, представляющий Социал-либеральную партию, набрал 55,15% голосов. Его соперник – представитель левой Партии трудящихся Фернанду Аддад – смог заручиться поддержкой 44,85% избирателей.

В ходе предвыборной кампании Болсонару не раз делал неоднозначные высказывания. Сайт kp.ru собрал основные факты о новом президенте крупнейшей страны Южной Америки.

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