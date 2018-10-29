Новым президентом Бразилии стал "Тропический Трамп"

СЕГОДНЯ 08:40 2018-10-29T09:22:04+03:00

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Прошедшие в воскресенье президентские выборы в Бразилии не принесли сюрпризов. Победил в них Жаир Болсонару от Социал-либеральной партии, которого поддержали 55,54 процентов граждан, а за его оппонента от Партии трудящихся (ПТ) Фернанду Аддада отдали голоса 44,46 процентов. Правда, пока обработаны не все бюллетени, а чуть меньше 95 процентов, но победитель второго тура очевиден.

Известие о том, что новым главой государства станет знаменитый своими эпатажными заявлениями политик, бразильцы отмечают, как большой праздник. Повсюду раздается грохот фейерверков, а радостные возгласы сторонников Болсонару на улице слышны даже в помещениях с плотно закрытыми окнами.

55,54 процентов граждан поддержали Болсонару.Фото: REUTERS

НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК

Болсонару родился 21 марта 1955 года и первую половину своей жизни провел "в сапогах". Окончив военную академию, он служил в десанте и в артиллерии, но серьезной карьеры в войсках не сделал. За 17 лет в армии будущий президент стал лишь капитаном, а после демобилизации ударился в политику. С 1988 года Болсонару постоянно избирался на различные должности - сначала в муниципальное собрание Рио-де-Жанейро, а потом уже и в национальный парламент. Правда, за время жизни на политическом Олимпе новоизбранный глава государства очень часто менял команду, побывав в 7 различных объединениях.

Впрочем, Болсонару известен не своей партийной "гибкостью", а радикальными взглядами. Он тепло отзывается о военной диктатуре в стране в 1964-1985 годах, оправдывает характерные для тех времен репрессии, пытки и казни как "законную практику". Болсонару также часто критикуют за скандальные выпады с отчетливым расистским и женоненавистническим подтекстом. Кандидат выступает за экономически либеральный курс, крайне негативно настроен по отношению к ЛГБТ-сообществу, секуляризму, легализации наркотиков. Интересный штрих - прадед политика служил в Вермахте.

За Болсонару уже закрепилось прозвище "Тропический Трамп" за схожесть его взглядов с американским лидером. Многие сравнивают его с главой Филиппин Родриго Дутерте, известного тем, что обещал лично расстреливать наркоторговцев. Что ж, с учетом всплеска преступности и насилия, возможно , что лозунги жесткой борьбы с нарушителями закона привлекли на стороны новоизбранного президента немало сторонников.

ЧЕСТНОСТЬ СНОВА В МОДЕ

В чем же причина победы Болсонару? Ведь до этого самыми популярными были политики левых взглядов, тот же Лула да Силва. который правил Бразилией с 2003 по 2011 год и на момент своего ухода из власти обладал фантастическим рейтингом поддержки - 87 процентов. Причина проста - люди просто устали от коррупции и хотят нормального "честного мужика".

Жаир Болсонару с женой Мишель.Фото: REUTERS

- Да, Болсонару, конечно, радикал, но у него есть одно немаловажное качество, он может сказать "я не вор", - заявил "КП" профессор политологии Серхио Родригес из Центрального университета Венесуэлы. - Сейчас существует серьезный запрос в бразильском обществе на борьбу с коррупцией, поэтому избиратели и не поддержали кандидата от ПТ, связанной с многочисленными скандалами.

Упадок левых совпал и с серьезным экономическим кризисом в стране. Снижение цен на нефть вместе с другими доходами госбюджета показали, что как раньше Бразилия уже жить не сможет. В результате Босонару, пообещавший бороться с расточительством и ограничить траты бюджета, пришелся ко двору бразильцам, беспокоившимся о состоянии национальной экономики.

ПРОВАЛ ЛЕВЫХ

Впрочем многие эксперты говорят, что причиной победы Болсонару стали не его заслуги, а провальная кампания левого кандидата. Лидер ПТ Лула сидел в тюрьме, и все надеялся, что сможет принять участие в выборах. В конце мая 2018 года был проведен социологический опрос, в котором поддержку экс-президенту выразили 39 процентов населения, куда больше чем его ближайшим соперникам. Была вероятность, что суд разрешит ему баллотироваться из "темницы", но в итоге левые должны были выставить другого кандидата. Им стал Фернанду Аддад - "серый" политик, не имевший харизмы.

Кроме того, в пользу Болсонару сыграл тот факт, что в ходе предвыборной кампании он пострадал от рук преступника. 6 сентября в ходе встречи с избирателями кандидата ранили ножом, в результате чего ему пришлось перенести две операции, а оставшиеся недели кампанию за него вели сыновья.

ЧТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ?

Программа у Болсонару обширная и разноплановая. Тут и разрешение свободного ношения оружия, и новые полномочия для полиции, и даже снижение налогов. Кроме того новоизбранный президент обещал сократить число чиновников и парламентариев. В сфере внешней политики будущий глава государства обещал первым делом поехать в Вашингтон и Тель-Авив, которые являются для него "примерами демократии".

Победа Болсонару, известного своими симпатиями к США, конечно, не на руку нашей стране. На Бразилию завязаны многие важные проекты, начиная от торговли оружием и заканчивая глобальной геополитической инициативой БРИКС, Ранее победитель предвыборной гонки уже скептически отзывался о Китае, так что, возможно, Бразилия и ослабит свои связи с Пекином, но отказаться от него уже вряд ли сможет. Да и дипломатические победы -это не то, для чего Болсонару выбрали президентом. Бразильцам нужны прежде всего успехи в экономике и решение проблем в сфере безопасности, и именно по этим критериям и будут оценивать своего лидера жители страны.

САМЫЕ ЯРКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ БОЛСОНАРУ:

- Пусть мой сын лучше погибнет в автокатастрофе, чем я увижу его встречающимся с парнем (о гомосексуализме).

- Я за пытки, и люди вокруг тоже (о борьбе с преступностью).

- Ты настолько страшная, что я бы тебя даже не изнасиловал (в адрес женщины-депутата).

- Я никогда не видел, чтобы кто-то, казненный на электрическом стуле, снова убил кого-то. (о смертной казни).

- Я за диктатуру, мы никогда не решим серьезных национальных проблем с этой безответственной демократией .