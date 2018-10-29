2018-10-29T14:01:49+03:00
Политика

Постоянные члены СБ ООН выступили против Договора о запрете ядерного оружия

РФ, Британия, КНР, США и Франция уверены, что этот документ «не приведет к уничтожению ни одной единицы оружия»
Дарья ИВАШКИНА
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Постоянные члены СБ ООН выступили против Договора о запрете ядерного оружияПостоянные члены СБ ООН выступили против Договора о запрете ядерного оружияФото: REUTERS
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Постоянные члены Совета Безопасности ООН - Россия, Великобритания, Китай, США и Франция - выступили против Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Как отмечается в совместном заявлении этих стран, ДЗЯО противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и несет риски его подрыва.

Так, по мнению «пятерки», документ не учитывает ключевые проблемы, которые должны быть решены для достижения ядерного разоружения. «Он игнорирует ситуацию в области международной безопасности и региональные вызовы, а также никак не способствует повышению доверия и транспарентности между государствами», - подчеркивается в заявлении, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

Также в нем утверждается, что ДЗЯО не только «не приведет к уничтожению ни одной единицы оружия», но и «может еще больше затруднить дальнейший прогресс в области разоружения».

При этом Москва, Лондон, Пекин, Вашингтон и Париж подтвердили свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия, заметив, что лучший способ достижения мира без оружия массового поражения - это «поэтапный процесс, учитывающий ситуацию в области международной безопасности».

Кстати, отметим, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее не раз заявлял о нежелании России присоединяться к ДЗЯО.

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