2018-01-18T20:23:07+03:00
Политика

Лавров: Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия

По словам министра, в этом документе игнорируется необходимость учета всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность
Дарья ИВАШКИНА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в четверг, 18 января, на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, заявил, что наша страна не планирует присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который был принят в Нью-Йорке 7 июля 2017 года.

«Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия», - сказал министр. При этом он отметил, что РФ стремится к построению безъядерного мира, однако, как заметил глава российского дипведомства, добиваться этой цели наша страна собирается «не такими односторонними методами, на которых основывается ДЗЯО».

В частности, по словам Лаврова, этот договор игнорирует многие факторы, влияющие на стратегическую стабильность, и «провоцирует разногласия между членами международного сообщества», передает ТАСС.

Отметим, министр иностранных дел РФ уже не в первый раз делает подобное заявление. О нежелании России присоединяться к ДЗЯО он говорил и на Московской конференции по нераспространению, состоявшейся в октябре прошлого года.

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