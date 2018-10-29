29 Окт. 14:38 2018-10-29T14:38:19+03:00

В Японии запустили в космос первый спутник, разработанный ОАЭ. Фото: Twitter/hhshkmohd

Изменить размер текста: A A

В Японии после запуска с космодрома Танэгасима успешно вывели на орбиту спутник ОАЭ. KhalifaSat - "первый арабский спутник", разработанный в Эмиратах.

Об успешной операции сообщил вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в своём микроблоге в Twitter.

"Новый исторический день для ОАЭ — запуск KhalifaSat, первого арабского спутника, на 100% изготовленного руками эмиратцев", — написал Аль Мактум.

Запуск ракеты Н2-А со спутником KhalifaSat на борту был осуществлен около 7 часов утра по московскому времени. Это третий по счету спутник, созданный Космическим центром Мухаммеда бен Рашида в сотрудничестве с южнокорейской компанией Satrec Initiative.

Однако именно KhalifaSat был полностью разработан и произведен исключительно с помощью эмиратских специалистов на территории ОАЭ.

Над спутником трудились 70 инженеров из ОАЭ, десять из них были направлены в Японию для осуществления контроля над запуском KhalifaSat. Эмираты впервые воспользовались услугами японского аэрокосмического агентства JAXA для запуска своих спутников.

KhalifaSat весит 330 килограммов, он был создан для наблюдений за земной поверхностью. Сделанные спутником фотографии будут использоваться для мониторинга окружающей среды, борьбы со стихийными бедствиями, городского планирования и других целей.

Ранее kp.ru сообщал, что Роскосмос подписал контракт на полет первого космонавта из ОАЭ.