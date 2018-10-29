2018-10-29T14:41:50+03:00
В мире

Ангела Меркель не будет выдвигаться на пост канцлера ФРГ после 2021 года

Ранее стало известно, что политик уйдет с должности председателя Христианско-демократического союза
Денис СУХОВ
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Канцлер ФРГ Ангела МеркельКанцлер ФРГ Ангела МеркельФото: REUTERS
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Канцлер ФРГ и председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель не намерена вновь баллотироваться на пост главы немецкого правительства после истечения срока ее полномочий в 2021 году.

Об этом она заявила на заседании руководства ХДС, сообщает AFP со ссылкой на партийные источники. Кроме того, Меркель уйдет со всех постов в структурах ЕС.

Ранее стало известно, что Ангела Меркель покинет должность главы ХДС, в том числе из-за неудачного выступления партии и ее союзников по правящей коалиции на местных выборах в Гессене и Баварии.

Ожидается, что в течение дня Меркель выступит с официальным заявлением.

Напомним, на выборах в Бундестаг осенью прошлого года блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза одержал непростую победу, по итогам которой был вынужден формировать правящую коалицию с Социал-демократической партией Германии.

Впрочем, на этом проблемы ХДС/ХСС не закончились: правящая коалиция консерваторов и левых продолжает стремительно терять популярность и уступать позиции «зеленым» и правым из «Альтернативы для Германии». Во многом этому способствует продолжающийся в стране миграционный кризис.

В августе проведенный ARD-Deutschlandtrend социологический опрос продемонстрировал, что за блок ХДС/ХСС готовы отдать голоса лишь 29% избирателей – невиданно низкий рейтинг для партии Меркель.

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