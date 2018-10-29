Меркель решила не выдвигать свою кандидатуру на выборах главы ХДС в декабре

29 Окт. 12:53 2018-10-29T12:53:40+03:00

Между тем оставлять пост канцлера ФРГ политик пока не намерена

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В понедельник, 29 октября, стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель готова отказаться от поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС).

Как рассказал журналистам источник в руководстве консерваторов, на заседании правления партии глава немецкого правительства объявила о том, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера ХДС в начале декабря. При этом газета Bild отмечает, что такое заявление политик сделала в свете провального результата христианских демократов на региональных выборах в Гессене: партия хоть и победила, но потеряла 11,3% голосов по сравнению с прошлыми выборами.

Между тем оставлять пост канцлера ФРГ Меркель пока не намерена, пишет журнал Focus.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне этого года институт общественного мнения Yougov провел опрос и выяснил, что почти каждый второй немец выступает за отставку действующего канцлера Германии: 43% граждан ФРГ уверены, что Меркель стоит покинуть свой пост. Между тем 42% респондентов придерживаются противоположной позиции.