Окончательные итоги президентских выборов в Грузии: Зурабишвили и Вашадзе проходят во второй тур

29 Окт. 15:19 2018-10-29T15:19:45+03:00

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В понедельник, 29 октября, стали известны окончательные итоги президентских выборов в Грузии. По результатам обработки 100% бюллетеней независимый кандидат Саломе Зурабишвили набрала 38,64% голосов: за нее проголосовали 615 624 избирателя.

Второе место, по официальным данным ЦИК республики, занял представитель «Единого национального движения» (ЕНД) Григол Вашадзе: у него 37,74%, то есть его поддержали 601 188 человек.

Таким образом, как и ожидалось, в Грузии состоится второй тур выборов, в котором за высший государственный пост будут бороться именно Зурабишвили и Вашадзе. Голосование должно пройти не позднее, чем через две недели после официального объявления результатов первого тура, то есть не позднее 2 декабря.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 28 октября, в Грузии прошли последние в стране прямые выборы президента. Граждане республики выбирали нового лидера из 25 кандидатов. По данным ЦИК, итоговая явка избирателей составила 46,74%.