28 Окт. 08:51 2018-10-28T08:51:11+03:00

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В воскресенье, 28 октября, в Грузии проходят последние прямые выборы президента. В 08:00 по местному времени (07:00 мск) на территории республики открылись 3637 избирательных участков. Кроме того, еще 55 участков должны функционировать за границей.

В общей сложности на высший государственный пост претендуют 25 человек: 19 из них выдвинуты политическими партиями, и еще шесть являются независимыми кандидатами. Победителем станет тот, кто наберет минимум 50% плюс один голос. Как ожидается, первые предварительные итоги голосования будут объявлены в ночь на 29 октября, передает ТАСС.

Стоит отметить, что с 2024 года, согласно новой редакции конституции Грузии, принятой в марте этого года, президента будет выбирать уже избирательная коллегия из 300 делегатов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, предыдущие президентские выборы прошли в республике в 2013 году. Тогда победу одержал Георгий Маргвелашвили.