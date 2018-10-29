Владимир Путин назначил Александра Ефимова новым послом России в Сирии

29 Окт. 16:29 2018-10-29T16:29:27+03:00

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Новым чрезвычайным и полномочным послом России в Сирии станет Александр Ефимов. Соответствующий указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Ефимова Александра Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сирийской Арабской Республике», - говорится в тексте указа.

Другим указом Владимир Путин освободил от должности послав в Сирии Александра Кинщака.

Александр Ефимов родился в 1958 году. Окончил Московский государственный институт международных отношений, владеет арабским и английским языками, имеет богатый опыт работы в центральном аппарате МИД и за рубежом, в том числе в Ираке, Сирии, Ливии и Иордании. Занимал пост посла Росси в Объединенных арабских эмиратах с апреля 2013 года до 11 октября текущего.