Владимир Путин назначил Александра Ефимова новым послом России в Сирии
Новым чрезвычайным и полномочным послом России в Сирии станет Александр Ефимов. Соответствующий указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Ефимова Александра Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сирийской Арабской Республике», - говорится в тексте указа.
Другим указом Владимир Путин освободил от должности послав в Сирии Александра Кинщака.
Александр Ефимов родился в 1958 году. Окончил Московский государственный институт международных отношений, владеет арабским и английским языками, имеет богатый опыт работы в центральном аппарате МИД и за рубежом, в том числе в Ираке, Сирии, Ливии и Иордании. Занимал пост посла Росси в Объединенных арабских эмиратах с апреля 2013 года до 11 октября текущего.