США заблокировали создание третейской группы в ВТО для рассмотрения спора с Россией
США предсказуемо заблокировали создание третейской группы во Всемирной торговой организации для рассмотрения спора с Россией по поводу американских пошлин на сталь и алюминий.
Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
«Как и предполагалось, США сегодня заблокировали учреждение третейской группы ВТО для рассмотрения спора по тарифам на сталь и алюминий. Россия намерена повторно запросить учреждение третейской группы в ноябре», - отметили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что по повторному запросу Москвы третейская группа будет учреждена автоматически, права блокировать решение второй раз у США не будет.
Напомним, в марте этого года Вашингтон установил ввозные пошлины на импортные сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. В ответ многие члены ВТО, включая Россию, инициировали судебные разбирательства в отношении действий США.
В июне Россия и США приступили к консультациям в ВТО, которые являются первым этапом в процедуре разрешения споров внутри организации. Вторым этапом станет создание третейской группы, которая вынесет решение по делу, после чего стороны получат возможность подать апелляцию.