29 Окт. 21:08 2018-10-29T21:08:33+03:00

США заблокировали создание третейской группы в ВТО для рассмотрения спора с Россией Фото: REUTERS

Поводом для претензий Москвы послужили американские пошлины на сталь и алюминий

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США предсказуемо заблокировали создание третейской группы во Всемирной торговой организации для рассмотрения спора с Россией по поводу американских пошлин на сталь и алюминий.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

«Как и предполагалось, США сегодня заблокировали учреждение третейской группы ВТО для рассмотрения спора по тарифам на сталь и алюминий. Россия намерена повторно запросить учреждение третейской группы в ноябре», - отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что по повторному запросу Москвы третейская группа будет учреждена автоматически, права блокировать решение второй раз у США не будет.

Напомним, в марте этого года Вашингтон установил ввозные пошлины на импортные сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. В ответ многие члены ВТО, включая Россию, инициировали судебные разбирательства в отношении действий США.

В июне Россия и США приступили к консультациям в ВТО, которые являются первым этапом в процедуре разрешения споров внутри организации. Вторым этапом станет создание третейской группы, которая вынесет решение по делу, после чего стороны получат возможность подать апелляцию.