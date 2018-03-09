Трамп подписал указ о пошлинах на сталь и алюминий
Глава Белого дома Дональд Трамп 8 марта торжественно подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий, документ вступит в силу уже через 15 дней, сообщает издание The Hill.
На церемонии в Овальном кабинете присутствовали ведущие представители сталелитейной отрасли и руководители профсоюзов. Не обошлось без курьеза: один из рабочих сказал, что из-за отсутствия протекционистских мер со стороны государства его отец в свое время остался без работы. Трамп ответил, что если бы отец сталевара был жив, то он гордился бы таким сыном, но выяснилось, что тот и не умирал.
«Тогда он еще больше вами гордится», - не растерялся американский лидер.
Президент США подписал документ в присутствии рабочих сталелитейной отраслиФото: REUTERS
Подписанный Трампом документ, в частности, оставляет за президентом право в любое время отменять или вводить пошлины для отдельных стран, а также повышать или понижать тарифы.
«Мы должны проявлять гибкость и сотрудничать с теми, кто действительно с нами дружит в военной и экономической сфере», - подчеркнул хозяин Белого дома.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, 1 марта президент США объявил о введении пошлин на импорт стали (25%) и алюминия (10%), позже он сказал, что этого смогут избежать Канада и Мексика. В ЕС возмутились и пригрозили ответными мерами, а Еврокомиссии выразили надежду, что нововведения не будут касаться и европейских экспортеров.
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