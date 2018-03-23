СЕГОДНЯ 15:06 2018-03-23T15:06:54+03:00

Минпроторг РФ оспорит в ВТО американские пошлины на сталь и алюминий Фото: Влад УШАКОВ

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Россия намерена обратиться во Всемирную торговую организацию с жалобой на введенные администрацией США пошлина на импортный алюминий и сталь. Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

«Сейчас США ввели пошлину на сталь и алюминий, соответственно, 25% и 10%, против ряда стран, за исключением Канады и Мексики, как вы знаете. Сейчас они приостановили эту меру для стран Европейского союза, по-моему, Австралии, но это вплотную касается РФ и Китая», - сообщил Евтухов.

По его словам, основная задача Минпромторга и департамента международных переговоров Минэкономразвития — обратиться в орган по разрешению споров ВТО и доказать, что американские пошлины установлены с нарушением правил организации.

«Что касается убытков наших предприятий, наших компаний, то, по предварительным расчетам, это не менее $2 млрд по стали и $1 млрд по алюминию», - добавил Евтухов.

В начале марта президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт стали и алюминия, объяснив это интересами «национальной безопасности» страны. Решение вступило в силу 23 марта и, по словам американского лидера, будет действовать в течение продолжительного периода времени.

При этом до 1 мая пошлины не будут действовать в отношении продукции из стран ЕС, Канады, Мексики, Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи.

При этом страны ЕС уже пригрозили США оспорить протекционистские меры Вашингтона в ВТО. В свою очередь Китай готовится установить ответные пошлины на ряд американских товаров.