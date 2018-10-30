2018-10-30T02:02:24+03:00
Происшествия

В центре Киева прогремел взрыв

Полиция заверяет, что происшествие не связано с криминалом
Юлия ДИВЕЕВА
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Полиция Киева заверяет, что взрыв в центре столицы не связан с криминаломПолиция Киева заверяет, что взрыв в центре столицы не связан с криминаломФото: СОЦСЕТИ
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Взрыв прогремел в центре столицы Украины. В полиции завевири, что происшествие не связано с криминалом.

ЧП произошло 29 октября в Печерском районе Киева на улице Ивана Кудри. По словам советника министра украинского МВД Станислава Речинского, взрыв произошел в офисном здании. Однако местные СМИ пишут, что это был автомобиль, передает агентство УНН.

На место происшествия прибыли пожарные, медики и более 10 автомобилей полиции. По предварительной версии, причиной стал неисправный электрокабель. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, в апреле этого года сайт kp.ru рассказывал, что в Дарницком районе Киева прогремел взрыв, в результате которого погиб украинский журналист Виталий Кукса, а его пасынок Андрей Сероштан получил ранения. Причиной взрыва эксперты полиции называли гранату, которая сдетанировала внутри салона машины.

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