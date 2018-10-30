МИД Украины вновь высказался против выхода из договора по Азовскому морю
МИД Украины выступает категорически против разрыва договора с Россией по совместному использованию Азовского моря и Керченского пролива. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел республики Елена Зеркаль.
«Денонсация договора по Азовскому морю ничего не принесет, а только создаст новые проблемы», - заявила она в эфире канала ICTV.
Отметим, что Зеркаль является представителем Киева в споре с РФ по Конвенции ООН по морскому праву 16 сентября 2016 года. Украинская сторона утверждает, что Россия нарушает суверенные права республики на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах, включая права на природные ресурсы континентального шельфа.
Как ранее писал сайт kp.ru, по мнению капитана первого ранга ВМС Украины Евгения Лупакова, Киев должен «немедленно расторгнуть» договор, заключенный в декабре 2003 года, «законом провести» делимитацию украинской границы в Азовском море и провести в зоне ответственности Незалежной совместные с НАТО учения ракетно-артиллерийских войск.
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