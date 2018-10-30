2018-10-30T03:17:37+03:00
Политика

МИД Украины вновь высказался против выхода из договора по Азовскому морю

Денонсация документа не принесет республике ничего, кроме проблем, уверены в министерстве
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
МИД Украины против денонсации договора с РФ по Азовскому морюМИД Украины против денонсации договора с РФ по Азовскому морюФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

МИД Украины выступает категорически против разрыва договора с Россией по совместному использованию Азовского моря и Керченского пролива. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел республики Елена Зеркаль.

«Денонсация договора по Азовскому морю ничего не принесет, а только создаст новые проблемы», - заявила она в эфире канала ICTV.

Отметим, что Зеркаль является представителем Киева в споре с РФ по Конвенции ООН по морскому праву 16 сентября 2016 года. Украинская сторона утверждает, что Россия нарушает суверенные права республики на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах, включая права на природные ресурсы континентального шельфа.

Как ранее писал сайт kp.ru, по мнению капитана первого ранга ВМС Украины Евгения Лупакова, Киев должен «немедленно расторгнуть» договор, заключенный в декабре 2003 года, «законом провести» делимитацию украинской границы в Азовском море и провести в зоне ответственности Незалежной совместные с НАТО учения ракетно-артиллерийских войск.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Четверо шведских военных пострадали на учениях НАТО в Норвегии
Билл Гейтс предсказал введение налога на роботов
Экс-помощник Обамы: США заплатят за выход из сделки с Ираном
Меланья Трамп обвинила демократов и СМИ в дискредитации президента США
Администрация гостиницы «Космос» опровергла сообщение о минировании
В Израиле столкнулись грузовик и микроавтобус, погибли шесть человек
В Госдуме назвали пропагандистской кампанией слова генерала НАТО о России
Синоптики предупредили москвичей о порывистом ветре и дожде в воскресенье
Два грузовика столкнулись на севере МКАД
Ocean Infinity продлила контракт на поиск аргентинской подлодки «Сан-Хуан» до апреля
Разгонный блок «Фрегат» после выведения спутника «Глонасс-М» увели на орбиту захоронения
В Германии рассказали о крупных потерях из-за антироссийских санкций
Sunday Times: Мэй удалось добиться от ЕС уступок по Brexit
Депутат Верховной рады обвинил Меркель в «потере» Украиной Крыма
Украина приступила к реализации «плана Б» из-за «Северного потока - 2»
Жертвами крупной аварии в Китае стали 15 человек, еще 44 пострадали
Посла Турции в Уганде отозвали за древнегреческий наряд на приеме
Итог боя Даниэль Кормье - Деррик Льюис: Даниэль Кормье нокаутировал Деррика Льюиса на UFC 230
В США назвал российскую ПВО самой продвинутой и мощной в мире
Погода в Москве на 4 ноября 2018 года: в День народного единства будет тепло и без осадков