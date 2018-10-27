На Украине придумали, как "вернуть" себе Азовское море

27 Окт. 15:41 2018-10-27T15:42:32+03:00

В Киеве хотят, чтобы эта часть Атлантического океана была не общей, а разделенной н отдельные территории

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Капитан первого ранга Военно-морских сил Украины Евгений Лупаков считает, что для "возвращения" Азовского моря киевские власти должны предпринять ряд радикальных действий. Речь идет, прежде всего, о разрыве двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере использования данной части Атлантического океана.

"Надо немедленно расторгнуть договор 2003 года — раз. Второе — законом провести делимитацию нашей границы в Азовском море", — заявил капитан.

Третьим шагом, по мнению военного, должно стать объявление о начале проведения в украинской зоне ответственности учений ракетно-артиллерийских войск. И уже после этого, можно будет пригласить корабли НАТО в Азовское море для совместной отработки маневров. Сейчас же в акваторию могут заходить лишь украинские и российские суда.

"Как только эти законы будут приняты - тогда уже все, море будет не общее, а у каждого свое. И тогда пригласить корабли НАТО для проведения совместных учений в Азовском море. И все. Никаких проблем тогда не будет", - заверил эксперт в интервью "Обозревателю".

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Европарламент принял резолюцию, которая обязывает страны ЕС ужесточить санкции против России в случае эскалации напряженности в Азовском море. Киевские власти продолжают жаловаться, что наша страна якобы "оккупировала" весь этот участок океана.