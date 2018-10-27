2018-10-27T15:42:32+03:00
Политика

На Украине придумали, как "вернуть" себе Азовское море

В Киеве хотят, чтобы эта часть Атлантического океана была не общей, а разделенной н отдельные территории
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments144
На Украине придумали план по «возвращению» Азовского моря. Фото пресс-служба ПУ ФСБ по РКНа Украине придумали план по «возвращению» Азовского моря. Фото пресс-служба ПУ ФСБ по РК
Изменить размер текста:

Капитан первого ранга Военно-морских сил Украины Евгений Лупаков считает, что для "возвращения" Азовского моря киевские власти должны предпринять ряд радикальных действий. Речь идет, прежде всего, о разрыве двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере использования данной части Атлантического океана.

"Надо немедленно расторгнуть договор 2003 года — раз. Второе — законом провести делимитацию нашей границы в Азовском море", — заявил капитан.

Третьим шагом, по мнению военного, должно стать объявление о начале проведения в украинской зоне ответственности учений ракетно-артиллерийских войск. И уже после этого, можно будет пригласить корабли НАТО в Азовское море для совместной отработки маневров. Сейчас же в акваторию могут заходить лишь украинские и российские суда.

"Как только эти законы будут приняты - тогда уже все, море будет не общее, а у каждого свое. И тогда пригласить корабли НАТО для проведения совместных учений в Азовском море. И все. Никаких проблем тогда не будет", - заверил эксперт в интервью "Обозревателю".

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Европарламент принял резолюцию, которая обязывает страны ЕС ужесточить санкции против России в случае эскалации напряженности в Азовском море. Киевские власти продолжают жаловаться, что наша страна якобы "оккупировала" весь этот участок океана.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Коломойский рассказал, как Порошенко спас его от российских санкций
Дорожные камеры не будут проверять ОСАГО с 1 ноября
В США осужденного казнили на электрическом стуле впервые за пять лет
2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов
Помпео: США рассчитывают, что Турция не выйдет из НАТО
Сотрудники Google провели демонстрации против сексуальных домогательств
Ридли Скотт снимет продолжение “Гладиатора”
Трамп уверен, что предотвратил ядерную войну с КНДР
Помпео назвал сроки введения санкций в связи с убийством Хашкаджи
Apple признала устаревшей моделью iPhone 5
Российские нефтяники снизили цены на бензин
Помпео: США ищут сферы общих интересов с Россией
Москалькова ведет переговоры с Европейским институтом омбудсменов о капитане “Норда”
Российские лётчики четыре раза за неделю поднимались на перехват к границам
NASA возобновит совместные пилотируемые старты с Роскосмосом
Центробанк купил рекордное количество золота
Трамп предложил Науэрт стать постпредом США в ООН
Власти США начнут обсуждать с Конгрессом санкции против России после 6 ноября
ОБСЕ вновь призвала власти Украины освободить Вышинского
Украина арестовала в Мариуполе следовавшее из России судно
США ввели санкции для блокировки операций с золотым запасом Венесуэлы
Президент Армении подписал указ о роспуске парламента
Москалькова направит запрос в СК Уфы по делу об изнасиловании в башкирской полиции
Владимир Соловьев прокомментировал заявление Ефремова о «фантомных болях» России
Меркель прокомментировала позицию Украины по «Северному потоку - 2»
Матч Спартак - Анжи 1 ноября: хозяева поля ведут 1:0 после первого тайма
Си Цзиньпин предложил Трампу возобновить консультации по торговле