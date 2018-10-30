2018-10-30T05:38:53+03:00
Происшествия

В Новом Орлеане застрелили рэпера Young Greatness

Полиция ищет убийцу 34-летнего музыканта
Юлия ДИВЕЕВА
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Американский рэп-исполнитель Young Greatness (настоящее имя Теодор Джонс)Американский рэп-исполнитель Young Greatness (настоящее имя Теодор Джонс)Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США погиб рэп-исполнитель Теодор Джонс, выступавший под псевдонимом Young Greatness. Его застрелили 29 октября в родном городе Новом Орлеане (штат Луизиана).

Как пишет сайт журнала Billboard, неизвестный выстрелил в музыканта несколько раз. ЧП произошло около 01:35 по местному времени (08:35 мск).

Полиция расследует гибель 34-летнего рэпера. Следователи обратились к очевидцам с просьбой рассказать, все что им известно о происшествии, связавшись с детективом по телефону. Причины убийства Young Greatness неизвестны.

Издание отмечает, что самой успешной композицией рэп-исполнителя стала его песня Moolah. В 2016 году она заняла 85-ю позицию в чарте Billboard Hot 100.

Напомним, менее месяца назад в Нью-Йорке расстреляли рэпера Hollywood Play (настоящее имя Фрэнк Снайдер). Как писал сайт kp.ru, в ночь на 7 октября 35-летний музыкант вышел на улицу из ночного бара Queens, где проводил время. В это время напротив него остановился чёрный седан из которого неизвестные открыли огонь. Музыкант скончался по дороге в больницу.

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