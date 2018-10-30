Правительство РФ одобрило соглашение по железным дорогам Кубы

30 Окт. 06:43 2018-10-30T06:43:25+03:00

Россия примет участие в модернизации и восстановлении железнодорожных путей на острове

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Правительство России одобрило проект межправительственного российско-кубинского Соглашения о сотрудничестве в восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры Республики Куба. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Документ был подготовлен по итогам заседания российско-кубинской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось 21 сентября 2017 года в Москве. Он нацелен на создание благоприятных условий для российских компаний по реализации проекта реконструкции железных дорог на Острове Свободы.

В Соглашении заложены взаимные обязательства сторон, в том числе налоговые привилегии и льготы со стороны Гаваны компании-исполнителю контракта, передает Интерфакс.

Напомним, в августе этого года стало известно, что Россия выделит 642,5 миллиона рублей на восстановление золотого покрытия купола Национального Капитолия в кубинской Гаване. Как писал сайт kp.ru, компания, которая займется данной реставрацией, была отобрана руководством Управления делами президента РФ.