Россия выделит 642 млн рублей на реставрацию купола Капитолия на Кубе

СЕГОДНЯ 21:32 2018-08-16T21:32:08+03:00

Расходы на восстановление золотого покрытия будут покрыты за счет федерального бюджета

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Россия выделит 642,5 миллиона рублей на восстановление золотого покрытия купола Национального Капитолия в кубинской Гаване. Компания, которая займется данной реставрацией, была отобрана руководством Управления делами президента РФ.

Название фирмы-подрядчика не уточняется, однако известно, что все ремонтные работы пройдут в два этапа. Первый стартует уже 15 августа и завершится 15 ноября 2018 года, а второй продлится до 31 октября 2019-го.

Сначала компания получит 347,4 млн рублей, а остальная часть суммы будет переведена на ее счета в следующем году. Все средства будут взяты из федерального бюджета, сообщается на официальном портале госзакупок.

Национальный Капитолий в Гаване был построен еще в 1929 году и является почти точной копией здания парламента в Вашингтоне. До 1959 года он выполнял аналогичную функцию, но после был переквалифицирован в конгресс-центр.

Ожидается, что после реставрации в здании разместится Национальная ассамблея народной власти Кубы.