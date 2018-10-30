«Белые каски» снова снимают в Сирии постановочный ролик о химической атаке

30 Окт. 07:05 2018-10-30T07:05:25+03:00

Незаконные вооруженные формирования попытаются спровоцировать силы Дамаска на обстрел, чтобы обвинить в использовании снарядов с ядом

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Поддерживаемая Вашингтоном организация «Белые каски» снова снимает в Сирии постановочный фильм об использовании химического оружия. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко

По его словам, террористы намерены устроить провокацию на линии разграничения в районе населенного пункта Мареа. Если сирийские военные откроют огонь, миру объявят, что они использовали снаряды с ядовитыми веществами.

Ролик снимут на территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям. «Белые каски» покажут пострадавших от химической атаки, ответственность за которую возложат на правительственные войска Сирийской Арабкой Республики, передает ТАСС.

Савченко отметил, что на этот раз в постановке используют не местных жителей, а неизвестных людей.

Напомним, в апреле «Белые каски» представили кадры якобы последствия совершенной в городе Дума "химической атаки". Позже выяснилось, что все это было постановкой. Однако к этому времени США и их союзники совершили обстрел позиций армии Сирии.