Рейтинг одобрения деятельности Трампа опустился до 40%

30 Окт. 08:59 2018-10-30T08:59:25+03:00

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Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа снизился за минувшую неделю на 4 процентных пункта, достигнув показателя в 40%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Gallup.

По мнению специалистов, падение рейтинга американского президента "свело на нет" весь его рост за последний месяц. Согласно опросу, 54% граждан Соединенных Штатов в настоящее время не одобряют деятельность президента. При этом в середине июня рейтинг одобрения деятельности Трампа повысился до 45% - во второй раз после аналогичного, рекордного для Трампа уровня популярности, достигнутого после инаугурации в январе прошлого года.

Опрос был проведен с 22 по 28 октября. В исследовании приняли участие около 1,5 тысячи американцев старше 18 лет, проживающих во всех штатах страны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Трамп выразил готовность вновь "сразиться" с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон на выборах президента США 2020 года.