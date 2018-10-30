Трамп заявил о готовности "сразиться" с Клинтон на выборах в 2020 году

30 Окт. 07:45 2018-10-30T07:47:57+03:00

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Действующий президент США Дональд Трамп заявил о готовности вновь "сразиться" с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон на выборах главы Соединенных Штатов в 2020 году.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Клинтон не исключила возможности вновь принять участие в выборах президента США в 2020 году. Она заявила, что "собирается сделать все, что в ее силах, чтобы в январе 2021 года в Белый дом пришел демократ".

"Мне она нравится. Мне нравятся все они (представители Демократической партии). Я не вижу никого, с кем бы я не хотел сразиться (на выборах)", — прокомментировал Трамп заявление Клинтон, передает телеканал Fox News.

В ноябре 2016 года Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, набрав 304 голоса выборщиков против 227, набранных Хиллари Клинтон. При этом за Клинтон проголосовали почти на три миллиона больше избирателей, чем за Трампа. До проведения голосования большинство политологов и социологов прогнозировало победу экс-госсекретаря.