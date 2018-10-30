2018-10-30T10:22:33+03:00
Москва

ЦОДД посоветовал автомобилистам пользоваться городским транспортом из-за гололеда

В связи с гололедицей в Москве произошло несколько аварий [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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В понедельник вечером в Москве и области прошла первая этой осенью метельВ понедельник вечером в Москве и области прошла первая этой осенью метельФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Во вторник, 30 октября, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы посоветовал автомобилистам пересесть на городской транспорт из-за гололеда.

"Ночью в Москве прошел снег. На дорогах местами гололедица. Автовладельцам, не сменившим шины на зимние, рекомендуем сегодня пользоваться городским транспортом во избежание аварийных ситуаций", - сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.

Напомним, накануне вечером в столице выпал снег. В ночь коммунальные службы начали первую этой осенью противогололедную обработку дорог. По информации синоптиков, днем в Москве ожидается от нуля до 2 градусов тепла.

Из-за ухудшения погодных условий в Москве произошло несколько аварий. Так, на улице Академика Варги застряли несколько рейсовых автобусов, которые не могут двигаться вперед. Пассажиры были высажены из транспорта, собралась пробка, сообщили очевидцы.

На ул. Академика Варги возник транспортный коллапс.

Кроме того, на Сущеском валу в столице столкнулись КАМАЗ и легковое такси. По предварительным данным, травмы получили водитель и пассажир такси.

Видео с места ДТП на Сущёвском валу в Москве.

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