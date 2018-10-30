ЦОДД посоветовал автомобилистам пользоваться городским транспортом из-за гололеда

30 Окт. 10:22 2018-10-30T10:22:33+03:00

В понедельник вечером в Москве и области прошла первая этой осенью метель Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В связи с гололедицей в Москве произошло несколько аварий [видео]

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 30 октября, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы посоветовал автомобилистам пересесть на городской транспорт из-за гололеда.

"Ночью в Москве прошел снег. На дорогах местами гололедица. Автовладельцам, не сменившим шины на зимние, рекомендуем сегодня пользоваться городским транспортом во избежание аварийных ситуаций", - сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.

Напомним, накануне вечером в столице выпал снег. В ночь коммунальные службы начали первую этой осенью противогололедную обработку дорог. По информации синоптиков, днем в Москве ожидается от нуля до 2 градусов тепла.

Из-за ухудшения погодных условий в Москве произошло несколько аварий. Так, на улице Академика Варги застряли несколько рейсовых автобусов, которые не могут двигаться вперед. Пассажиры были высажены из транспорта, собралась пробка, сообщили очевидцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675574" frameborder="0"></iframe> На ул. Академика Варги возник транспортный коллапс.

Кроме того, на Сущеском валу в столице столкнулись КАМАЗ и легковое такси. По предварительным данным, травмы получили водитель и пассажир такси.