2018-10-30T12:08:04+03:00
Происшествия

Во время ЧП с плавдоком на палубу "Адмирала Кузнецова" упал кран

По словам главы ОСК Алексея Рахманова, "жизненно важное" оборудование корабля не было задето
Екатерина БОЛГОВА
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Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"Фото: REUTERS
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Во время ЧП с плавдоком в Мурманске на палубу авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" упал кран. Как сообщил руководитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, "жизненно важное" оборудование корабля не было задето.

"Объемы ущерба мы сейчас оцениваем. На палубу упал кран, с высоты примерно 15 м, понятно, что там есть и повреждения корпуса, и повреждения палубы, но к счастью, это произошло на тех участках, которые не связаны с эксплуатацией какого-то "жизненно важного" оборудования крейсера", - сказал Рахманов.

По его словам, при выводе крейсера из дока исчезло внешнее напряжение, из-за чего началось поступление воды в правую часть дока. "Это вызвало крен, из-за которого началось неконтролируемое снижение двух подъемных механизмов", - добавил глава ОСК.

Во время ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» затонул самый большой в мире плавучий док.

Он отметил, что угрозы срыва сроков ремонта корабля нет.

"Повреждения, которые корабль получил, мы сейчас оцениваем, но по информации, которую мы сейчас имеем от сдатчиков , заказ стал на площадку 35-го судоремонтного завода и угрозы срыва сроков ремонта нет", - отметил Рахманов, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что в результате затопления крупнейшего в России плавдока в Мурманске пострадали четыре человека, двое из них остаются в реанимации. В момент ЧП там проводился ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов".

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