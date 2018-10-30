2018-10-30T12:01:48+03:00
Экономика

В Минфине опровергли сообщения об изменении налогов на роскошь

Повышений в ставке не ожидается ближайшие шесть лет
Сакина НУРИЕВА
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В Минфине опровергли сообщения об изменении налогов на "роскошь"В Минфине опровергли сообщения об изменении налогов на "роскошь"Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Министерстве финансов Российской Федерации заявили о неизменности налоговых условий для богатых в ближайших шесть лет.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Представители министерства сообщили, что многие СМИ неправильно разъяснили интервью министра финансов Антона Силуанова ведущему Владимиру Познеру в эфире Первого канала по теме введения налога на роскошь.

Политик сообщил, что правительство РФ уже подняло имущественные налоги на богатых, имея ввиду ранние изменения. О новых дополнительных увеличениях налоговой нагрузки не шло речи.

"На ближайшие шесть лет заявлена неизменность налоговых условий", — сообщили в Минфине.

Ранее kp.ru писал, что министр финансов Антон Силуанов рассказал о планах Минфина повысить налоги на роскошь.

По словам министра, правительству часто поступают предложения о введении прогрессивной шкалы налогообложения доходов граждан, вместо действующей плоской 13-процентной шкалы.

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