В Минфине опровергли сообщения об изменении налогов на роскошь
В Министерстве финансов Российской Федерации заявили о неизменности налоговых условий для богатых в ближайших шесть лет.
Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Представители министерства сообщили, что многие СМИ неправильно разъяснили интервью министра финансов Антона Силуанова ведущему Владимиру Познеру в эфире Первого канала по теме введения налога на роскошь.
Политик сообщил, что правительство РФ уже подняло имущественные налоги на богатых, имея ввиду ранние изменения. О новых дополнительных увеличениях налоговой нагрузки не шло речи.
"На ближайшие шесть лет заявлена неизменность налоговых условий", — сообщили в Минфине.
Ранее kp.ru писал, что министр финансов Антон Силуанов рассказал о планах Минфина повысить налоги на роскошь.
По словам министра, правительству часто поступают предложения о введении прогрессивной шкалы налогообложения доходов граждан, вместо действующей плоской 13-процентной шкалы.