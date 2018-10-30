2018-10-30T00:31:09+03:00
Экономика

Силуанов рассказал о планах Минфина повысить налоги на роскошь

Вице-премьер отметил, что правительство не собирается пока вводить прогрессивное налогообложение
Юлия ДИВЕЕВА
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Первый вице-премьер - министр финансов России Антон СилуановПервый вице-премьер - министр финансов России Антон СилуановФото: REUTERS
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Министерство финансов РФ в будущем повысит налоги на роскошное имущество. Об этом сообщил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

Он отметил, что разница в уровне доходов населения в РФ создает напряжение в обществе.

«Нам часто говорят, давайте повысим налоги у богатых, и со временем мы это сделаем: повысим налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», - сказал Силуанов в эфире Первого канала.

По словам вице-премьера, правительству часто поступают предложения ввести более прогрессивную шкалу налогообложения доходов граждан, вместо действующей плоской 13-процентной шкалы. Однако он признался, что считает такой шаг нецелесообразным.

«Здесь есть и плюсы, и минусы: мы знаем, что богатые - люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение, люди в том числе могут вообще вывести деньги из нашей страны. С другой стороны, плоская шкала 13-процентная достаточно уже устоялась, и здесь менять законодательство, наверное, было бы неправильно», - пояснил глава Минфина.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в феврале этого года в Госдуму поступил законопроект л прогрессивной швале налогообложения. Его авторы – группа депутатов от «Справедливой России» посчитала, что правильнее, если больше отдавать государству будет тот, кто больше зарабатывает. они предложили всем россиянам, с доходами свыше 24 млн рублей в год платить 18% подоходного налога.

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