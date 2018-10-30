2018-10-30T12:18:06+03:00
Происшествия

Пассажир разбившегося Boeing 737 рассказал, как ему удалось выжить

Мужчина рассказал, что в авиакатастрофе погибли 20 его друзей и коллег
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Сони Сетьяван рассказал как ему удалось спастись.Сони Сетьяван рассказал как ему удалось спастись.Фото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Сотрудник Минфина Индонезии Сони Сетьяван рассказал, как его непунктуальность спасла ему жизнь. Мужчина не полетел на Boeing 737, который накануне потерпел крушение, из-за того, что опоздал на посадку. В результате, самолет разбился, ни один человек, находившийся на борту, не выжил.

Чиновник признался, что перед вылетом попал в огромную пробку, и поначалу очень расстроился, что не успел на свой рейс. Однако позже он узнал, что этот вылет стал роковым для всех его пассажиров. По словам Сетьявана, жертвами авиакатастрофы стали 20 его коллег и друзей, которые, так же как и он, регулярно летают этим маршрутом.

«Моя семья была шокирована. Я сообщил им, что со мной все хорошо, я благодарен за это судьбе», - приводит слова выжившего пассажира сайт телеканала «Звезда».

Пассажирский Boeing 737 компании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, потерпел крушение в Яванском море в понедельник, 29 октября. На борту лайнера находились 189 человек: 181 пассажир и два пилота и шесть проводников. В 6:33 утра самолет пропал с радаров, позже стало известно, что он разбился. Ни один человек, находившийся на борту самолета не выжил.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Умер сооснователь французской компании LVMH Ален Шевалье
СМИ узнали имя возможного главы автокефальной церкви Украины
Помпео назвал вводимые 5 ноября антииранские санкции США самыми жесткими в истории
Украинская полиция переквалифицировала убийство Гандзюк с покушения на заказное убийство
Помпео пообещал привлечь к ответственности организаторов убийства журналиста Хашукджи
В парламенте Египта предложили запретить ношение никаба в общественных местах
CBC: Два легкомоторных самолета столкнулись в небе недалеко от Оттавы
ОАЭ рассчитывает нарастить нефтедобычу до 5 млн баррелей в сутки к 2030 году
Боевики Талибана* захватили базу правительственных войск в афганской провинции Урузган
Матч Спартак - Урал 4 ноября: екатеринбургский клуб выигрывает 1:0 после первого тайма
Экс-депутат Рады разработал план по «возвращению» Крыма