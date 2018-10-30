Пассажир разбившегося Boeing 737 рассказал, как ему удалось выжить

30 Окт. 12:17 2018-10-30T12:18:06+03:00

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Сотрудник Минфина Индонезии Сони Сетьяван рассказал, как его непунктуальность спасла ему жизнь. Мужчина не полетел на Boeing 737, который накануне потерпел крушение, из-за того, что опоздал на посадку. В результате, самолет разбился, ни один человек, находившийся на борту, не выжил.

Чиновник признался, что перед вылетом попал в огромную пробку, и поначалу очень расстроился, что не успел на свой рейс. Однако позже он узнал, что этот вылет стал роковым для всех его пассажиров. По словам Сетьявана, жертвами авиакатастрофы стали 20 его коллег и друзей, которые, так же как и он, регулярно летают этим маршрутом.

«Моя семья была шокирована. Я сообщил им, что со мной все хорошо, я благодарен за это судьбе», - приводит слова выжившего пассажира сайт телеканала «Звезда».

Пассажирский Boeing 737 компании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, потерпел крушение в Яванском море в понедельник, 29 октября. На борту лайнера находились 189 человек: 181 пассажир и два пилота и шесть проводников. В 6:33 утра самолет пропал с радаров, позже стало известно, что он разбился. Ни один человек, находившийся на борту самолета не выжил.