2018-10-30T13:38:33+03:00
Политика

НАТО не допустит опасных ситуаций в связи с ракетными стрельбами РФ

Столтенберг надеется на профессионализм со стороны российских военных
Сакина НУРИЕВА
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Столтенберг надеется на профессионализм со стороны российских военныхСтолтенберг надеется на профессионализм со стороны российских военныхФото: REUTERS
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не допустит никаких опасных ситуаций в связи с ракетными стрельбами РФ в Норвежском море.

Об этом генсек НАТО заявил на пресс-конференции в Норвегии во время открытия "Дня почетных гостей" в рамках учений Trident Juncture-2018.

"Такие стрельбы - это достаточно обычное дело. НАТО будет избегать любых опасных ситуаций, мы не видим проблемы, если действия России будут профессиональны", - сказал Столтенберг.

Корабли ВМФ России проведут 1–3 ноября ракетные стрельбы в Норвежском море, учения пройдут к западу от прибрежных городов Кристиансунде, Молде и Олесунн.

Маневры сил НАТО проходят с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в районах Северной Атлантики, на Балтике, а также в воздушном пространстве Швеции и Финляндии. В учениях задействованы 50 тысяч солдат альянса.

Ранее в МИД РФ заявили об антироссийской направленности учений НАТО, которые проходят прямо у российских границ.

В Москве заметили, что маневры альянса носят четкую антироссийскую направленность, а "для оправдания столь сомнительного и провокационного действа" НАТО проводит антироссийскую информационную кампанию.

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